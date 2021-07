Bytom. W Rozbarku powstanie nowoczesne boisko piłkarskie. Podpisano umowę z wykonawcą

- Jest to kolejny dowód na to, że mimo tego, że COVID-19 spowolnił nasze prace, to nas nie zatrzymał i konsekwentnie realizujemy zaplanowane wcześniej działania - powiedział prezydent.

- Myślę, że będzie to obiekt skrojony na miarę potrzeb. Trawiasta syntetyczna nawierzchnia będzie posiadała certyfikat jakości FIFA, co jest bardzo istotne dla osób zarządzających klubem. Sztuczna nawierzchnia pozwoli na dużą eksploatację, a jest to dla nas ważne - chodzi w końcu o kwestię szkolenia dzieci. To kolejna inwestycja, która nadrabia wszystkie zaległości związane z infrastrukturą sportową w mieście - dodał Mariusz Wołosz.