Bytomska pracownia nominowana do prestiżowej nagrody. Chodzi o projekt warszawskiego Hotelu Nubu

Okładka „Dziennika Zachodniego” z Donaldem Trumpem nagrodzona w USA. Kapituła: Minimalistyczna, błyskotliwa i oryginalna

Okładka „Dziennika Zachodniego” została nagrodzona w USA przez kapitułę konkursu Best of Print News Design. Statua Wolności przycina kosiarką charakterystyczną grzywkę Donalda Trumpa. To graficzny komentarz do wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, wygranych przez Joe Bidena. - Minimalistyczna, błyskotliwa i oryginalna - oceniono. Jej autorem jest niezastąpiony Tomasz Bocheński, artysta grafik Polska Press.