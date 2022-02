Całuski bieruńskie - specjalne ciastka na walentynki

Bieruńskie całuski to pomysł Barbary Kałamały ze Spółdzielni Usługowo-Handlowej Jedność w Bieruniu. Są to biszkoptowe ciastka w kształcie ust z adwokatowym nadzieniem, polane czerwonym lukrem. Pojawiły się 19 lat temu. I co roku w ograniczonej ilości wracają na odpust św. Walentego, patrona miasta. Zawsze wypieka się ich tylko 700 sztuk. Są wyjątkową atrakcją i już nieodłącznym elementem świętowania tego wyjątkowego odpustu, który odbywa się zawsze 14 lutego.