Cebulice, magnolie i inne oznaki wiosny w Bytomiu. W końcu przyszła. Zobaczcie zdjęcia!

W Parku im. F. Kachla, niedaleko Góry Miłości, zobaczymy błękitne dywany! To cebulice!

Dzwonkowate, zwisające kwiaty o intensywnie niebieskim kolorze wyrastają w gronach, po kilka (2-5) na szczycie pędu. Cebulica kwitnie w marcu i kwietniu. W tym roku musieliśmy na nią trochę poczekać, ale było warto! Cebulice to wyraźny znak, że wiosna już do nas zawitała. W Parku Kachla dopiero robi się zielono, ale dzięki cebulicom, które pokrywają brunatną ziemię, jest tu już naprawdę wiosennie. To nie wszystko. Przy fontannie parkowej, kwitną na biało i różowo drzewa. Warto też zajrzeć na plac przed Urzędem Miejskim w Bytomiu (obok parku). Tu zakwitła m.in. przepiękna magnolia. Ponieważ w najbliższych dniach temperatury mają poszybować w górę, warto wybrać się do Parku Kachla i w jego pobliżu, aby podziwiać piękno natury. Nie zapomnijcie zrobić zdjęć!

ZOBACZ NASZE ZDjĘCIA