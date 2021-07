Chorwacja zmienia zasady dla turystów. Planujesz wakacje w Chorwacji? To musisz wiedzieć. Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca TK

Chorwacja to wybór wielu turystów na urlop, czy wakacje w 2021 roku. Jest jednak pewna istotna zmiana, o której warto wiedzieć. Chorwacja zmieniła bowiem zasady wjazdu z dniem 1 lipca. Do tej pory podróżni chcąc wjechać do Chorwacji nie musieli robić testów, czy posiadać tzw. paszportów covidowych. To spore zaskoczenie, gdyż jeszcze kilka tygodni temu władze Chorwacji zniosły ten obowiązek.