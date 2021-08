Chorzów. Tragiczny pożar na ulicy Cmentarnej. Jedna osoba nie żyje, jedna została ciężko ranna Bartłomiej Romanek

ARC

Do tragicznego pożaru doszło we wtorek (10 sierpnia) po godz. 19 na ulicy Cmentarnej w Chorzowie. Podczas pożaru, do którego doszło w mieszkaniu w jednej z kamienic zginęła jedna osoba, a jedna osoba została ciężko ranna. Jak udało się nam dowiedzieć, śmiertelna ofiara wypadku to 68-letni mężczyzna, którego nie udało się uratować mimo reanimacji.