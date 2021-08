Tragiczny pożar kamienicy w Chorzowie. Nie żyje 68-letni mężczyzna. Biegły z zakresu pożarnictwa będzie badał przyczyny pożaru

Pożar mieszkania w kamienicy w Chorzowie

Tragiczny pożar mieszkania w Chorzowie. We wtorek, 10 sierpnia, wybuchł pożar w mieszkania w kamienicy przy ul. Cmentarnej 18. W mieszkaniu znajdowały się dwie osoby - 68-letni właściciel lokalu oraz jego 54-letni znajomy. Niestety 68-letni chorzowianin zmarł na miejscu. Jego znajomy z ogólnymi oparzeniami ciała został natomiast przewieziony do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR, ale ostatecznie 54-latek został karetką przewieziony do siemianowickiej "oparzeniówki".