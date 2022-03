Chorzów. W miejscu skweru na Klimzowcu ma powstać parking. Mieszkańcy nie chcą pozwolić na wycinkę drzew Marcin Śliwa

Ze skweru u zbiegu ul. Racławickiej i al. Sportowej w Chorzowie wkrótce mogą zniknąć drzewa - na ich miejscu powstanie parking.

Skwer u zbiegu ul. Racławickiej i al. Sportowej w Chorzowie to jedno z niewielu zielonych miejsc w okolicy. Już wkrótce zniknie stąd 31 dorodnych drzew. Powstanie tam parking dla 115 samochodów. Nie ma na to zgody mieszkańców sąsiednich osiedli. Petycję do Rady Miasta i prezydenta Chorzowa o wstrzymanie wycinki podpisało ponad 500 osób. W obronie miejskiej przyrody stanęło również stowarzyszenie Nasz Park.