Ціна за місце в Верховній Раді. Cena za miejsce w parlamencie Ukrainy

Саме так сьогодні було затримано голову політичної партії та його спільника,котрі вимагали хабар у розмірі 2,5 млн доларів США за «прохідне» місце у виборчому списку до Верховної Ради України.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано голову однієї із політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянина. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за фактами шахрайства та зловживання впливом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, голова політпартії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів США за включення його до «прохідної» частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання таким чином мандата народного депутата.

Також за ці кошти вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ «Київводоканал». Ця посада мала б стати для підприємця «успішним» стартом його політичної кар’єри.

Кошти повинні були передаватись спільникам згідно графіку, який склав голова партії. Сума першого траншу становила 50 тис доларів США.

У ході контролю за вчиненням злочину голову політичної партії та керівника її територіального осередку затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання першої частини коштів.

Наразі за місцем роботи затриманих тривають невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Dziś szef partii politycznej i jego wspólnik zostali zatrzymani za żądanie 2,5 miliona dolarów łapówki za miejsce na liście kandydatów do Rady Najwyższej Ukrainy. Według śledztwa szef partii politycznej, działając w zmowie z szefem oddziału terytorialnego tej samej partii, zażądał od biznesmena przekazania im 2,5 mln dolarów za wpisanie na listę partii politycznej w wyborach parlamentarnych. Środki miały być przekazywane sojusznikom zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczącego partii. Kwota pierwszej transzy wyniosła 50 tys. dolarów.W czasie popełnienia przestępstwa zatrzymano szefa partii politycznej oraz kierownika jej jednostki terytorialnej zgodnie z art. 208 KPC Ukrainy przy otrzymaniu pierwszej części środków.

Solomiia Mykytsei

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