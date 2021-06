Co się bedzie działo w woj. śląskim 11-13 czerwca 2021. Zobacz imprezy na weekend

Kąpieliska w Mysłowicach wkrótce rozpoczynają sezon. W Parku Słupna odpoczniemy za darmo, a nad Hubertusem za drobną opłatą

Pogoda wreszcie nam dopisuje, a w ciepłe dni często szukamy ochłody i miejsca do relaksu na świeżym powietrzu. Często udajemy się nad kąpieliska, by odpocząć, zanurzyć w wodzie czy się opalić. W Mysłowicach są dwa popularne miejsca do spędzania wolnego czasu w ten sposób - Park Słupna i Hubertus. Chociaż jeszcze sezon się nie rozpoczął i trwają do niego ostatnie przygotowania, tak już teraz możemy znaleźć tam odpoczywających. Zobaczcie zdjęcia z Parku Słupna.