Co wiedzą Ślązacy o reprezentacji Polski? Zobacz nasz QUIZ

Kto jest trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej? Ile razy polska kadra zapewniła sobie na Stadionie Śląskim awans do finałów Mistrzostw Świata? Kto jest kapitanem reprezentacji? Ile oficjalnych meczów rozegrała dotąd reprezentacja Polski na Stadionie Śląskim? Ilu widzów obejrzy z trybun finał baraży na Stadionie Śląskim?

Wszyscy byli zgodni - Robert Lewandowski rządzi! Nikt nie miał problemu ze wskazaniem kapitana naszej reprezentacji. - Taka dygresja. Właśnie przechodziłem sobie koło tego hotelu monopol. Akurat tego Robercika zobaczyłem - pochwalił nam się jeden z quizowiczów.

Z odpowiedzią kto jest trenerem Polski nie było raczej większych problemów.

- Oczywiście, że Michniewicz! A nie? - mówi nam jedna z pytanych. Co ciekawe, kobiety mają sporą wiedzę. - Nie patrz się tak na mnie, to ty oglądasz mecze! - mówi chłopak do swojej dziewczyny. Obydwoje wzięli udział w naszym quizie. We dwóch udało im się odpowiedzieć prawie dobrze na wszystkie pytania.