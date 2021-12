Costa Coffee blokuje miejsca siedzące osobom niezaszczepionym. Dlaczego? „Możemy udostępnić tylko 50 procent miejsc" Martyna Urban

W związku z nowymi obostrzeniami Costa Coffee wprowadziło nowe zasady funkcjonowania w swoich kawiarniach. Sprawdź. fot. Costa Coffee Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Od 1 grudnia zostały wprowadzone nowe obostrzenia. Odtąd w lokalach gastronomicznych obowiązuje limit 50-procentowego obłożenia. Zarząd sieciówki Costa Coffee wydał zarządzenie, które zostało dostosowane do nowych restrykcji i ogranicza miejsca siedzące z wyłączeniem osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Co na to stali goście kawiarni?