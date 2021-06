Cudna plaża jak nad Adriatykiem. Piasek do Parku Lisiniec w Częstochowie przyjechał znad morza

Piękna plaża jak nad Adriatykiem jest w Częstochowie

Nie trzeba wyjeżdżać nad Bałtyk, żeby się wylegiwać, opalać na prawdziwym bałtyckim piasku. Wystarczy wybrać się do Częstochowy.

Bardzo blisko Jasnej Góry, ok. 15 minut piechotą - 1,6 km - przez ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sopocką, w parku wypoczynkowym Lisiniec jest piękna, szeroka plaża, usypana z morskiego piasku. Osoby spoza Częstochowy, jadące z aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, najprościej dotrą tam autostradą A1. Z Katowic, przez A1, to 73 km, czyli ok. godzina drogi.