"Cyberpunk 2077. Twój Głos" [RECENZJA] Drugi komiks o Night City nie dorównuje pierwszemu, ale rysunki Daniela Žežejla ratują sprawę Bartłomiej Romanek

Egmont

"Cyberpunk 2077. Twój Głos" to drugi komiks o Night City wydany przez Egmont. O komiksach nawiązujących do gier komputerowych mówi się różnie, chociaż większość z tych, które trafiły w moje ręce, przeczytałem z wielką przyjemnością. Tak było m.in. z "Trauma team", który także został osadzony w uniwersum Cyberpunk 2077. Niestety "Twój Głos" tak dobry nie jest, a szkoda, bo wypada on świetnie pod względem rysunków.