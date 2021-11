Czeladź. Nowy parking powstaje przy parku Prochownia. W tym roku nowe miejsca dla aut pojawiły się też przy parku Grabek

Park Prochownia w Czeladzi zyska nowy parking

Parking powstaje na zapleczu parku, od strony ulicy Staropogońskiej. Będzie mogło tam bezpiecznie zaparkować wielu kierowców. Do połowy grudnia parking ma być gotowy.

- Wreszcie miłośnicy korzystania z wyjątkowych placów zabaw, alejek spacerowych, siłowni pod chmurką czy wybiegu dla psów w Parku Prochownia, będą mieli gdzie zaparkować. Zwłaszcza dla dojeżdżających z dalszych części miasta był to dotąd duży problem, bo nie było gdzie zaparkować samochodu - poinformował burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.

Park linowy w parku Prochownia

W październiku 2018 roku otwarty został park linowy w parku Prochownia. Kilka miesięcy wcześniej park przeszedł metamorfozę i dziś jest miejscem rozrywki dla mieszkańców miasta i regionu w każdym wieku. Oprócz nowego placu zabaw pojawiła się tutaj bowiem m.in. siłownia do street workout'u oraz drugi w mieście wybieg dla psów.

Inne inwestycje w Czeladzi

W tym roku nowe miejsca parkingowe pojawiły się również przy innym czeladzkim parku - Grabek. Ta inwestycja, od strony ulicy Legionów, związana była z przebudową kompleksu basenów zewnętrznych, które miały swoją inaugurację w czerwcu br.

Teraz w parku Grabek czekają więc na gości nowoczesne atrakcje wodne, tężnia solankowa, a w trakcie budowy są nowe place zabaw. Pojawią się na nich ogromne, drewniane owady. To będzie pewnie kolejna, ciekawa propozycja dla całych rodzin, by spędzić tutaj wolny czas. Oczywiście, kiedy tylko znów zawita do nas wiosna.