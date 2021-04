Czeladź. Zatrzymano dwukrotnie cięższy tir, niż przewidują przepisy. Interweniowała śląska ITD

Samochód ciężarowy ważył dwukrotnie więcej

W środę, 21 kwietnia, na DK86 w Czeladzi musiała interweniować śląska Inspekcja Ruchu Drogowego. Patrol ITD zatrzymał do kontroli nienormatywny zestaw. Przewożono maszynę do układania rur, która miała trafić do Słowacji. Samochód został skierowany na wagę. Ujawniono, że był dwukrotnie cięższy niż powinien, a także za długi oraz za szeroki.