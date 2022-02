Czeladź. Zielony wymienialnik pojawił się przy kamienicy Konarzewskich przy rynku

Zielony wymienialnik to proekologiczna inicjatywa grupy Czeladzkie Eko. Pierwszy regał z roślinami stanął w Kopalni Kultury w dzielnicy Piaski, a teraz dołączyła nowa lokalizacja - przy kamienicy Konarzewskich na ul. Rynek 22. Każdy może przynieść tu kwiatek lub sadzonkę, które nie są mu już potrzebne i w zamian zabrać do domu interesujące go rośliny. Taki sposób wymiany cieszy się w mieście dużym zainteresowaniem.

– Jeśli macie za dużo roślin i chcecie się podzielić, to zostawcie je na regale. Niech trafią w dobre ręce i sprawią innym radość – zachęca Beata Marcinkowska z Czeladzkiego Eko.