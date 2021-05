Częstochowa: cudem uszli z życiem! Pirat drogowy wjechał w ławki na placu Orląt Lwowskich

Wojciech Nowicki chce stać na podium w Tokio razem z Pawłem Fajdkiem

– Bardzo chciałbym stanąć na podium w Tokio razem z Pawłem Fajdkiem i by jeden z nas miał złoto. Byłby Mazurek Dąbrowskiego, byłyby dwa medale i chyba można śmiało powiedzieć, że byłoby to wielkie wydarzenie w historii naszego sportu. To jest do osiągnięcia – mówi Wojciech Nowicki, mistrz Europy, medalista mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich w rzucie młotem.