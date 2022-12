Częstochowa. Mikołajkowe morsowanie w Parku Lisiniec

Morsowanie w Częstochowie

Zmorsowani Częstochowa i ich sympatycy weszli w chłodne wody Adriatyku w niedzielę 4 grudnia. To było Mikołajkowe morsowanie. Zobaczcie!

Jak zacząć morsowanie

Morsowanie to znana od pokoleń krótkotrwała kąpiel w zimnej wodzie jeziora, morza, rzeki albo innego zbiornika. W Polsce praktykowane jest od jesieni do późnej wiosny, w zależności od panujących za oknem temperatur. Na przełomie 2020 i 2021 roku internet zalały zdjęcia osób, które dołączyły do grona morsów. Chyba każdy z nas ma wśród znajomych na Facebooku lub Instagramie przynajmniej jedną osobę, która w ostatnim czasie zaczęła morsować.

Przede wszystkim warto na początku skonsultować się z lekarzem rodzinnym, by upewnić się, że nie mamy żadnych przeciwwskazań (o tych będzie później). Najważniejszą częścią morsowania jest rozgrzewka – bez niej wejście do zimnej wody jest nie tylko nieprzyjemne, ale i niebezpieczne. Ćwiczenia rozgrzeją mięśnie i dostarczą organizmowi większą porcję tlenu, co usprawnia proces termoregulacji.