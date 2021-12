Częstochowa. Policja zatrzymała 34-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi, kiedy przyjechał przed świętami do rodziny Bartłomiej Romanek

Częstochowscy policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Częstochowy zatrzymali mężczyznę, który poszukiwany był dwoma listami gończymi przez częstochowski sąd. 34-latek od 3 lat ukrywał się poza granicami kraju przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy po kilku latach przyjechał do Polski, by odwiedzić rodzinę, wpadł w ręce policji i trafił do aresztu, gdzie spędzi ponad 1,5 roku.