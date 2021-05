Częstochowa. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy wyłudzającej VAT. Przestępcy pozorowali eksport do Armenii

Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący wyłudzanie VAT

Częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczące podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

- Podczas śledztwa ustalono, że założyciel grupy przestępczej Cezary G. był prokurentem częstochowskiej spółki „A”, w której prezesem zarządu był jego ojciec. Główny oskarżony kontrolował także firmy, mające siedziby w Warszawie, Knurowie i Głownie, które były prowadzone przez członków grupy i których celem było wystawianie faktur VAT, poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych. Towary te były fikcyjnie sprzedawane do spółki „A”, a następnie firma ta deklarowała sprzedaż nitów specjalistycznych i osłon do węży hydraulicznych do spółki mającej siedzibę w Trincu w Republice Czeskiej - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.