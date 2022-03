Częstochowa przerywa współpracę z rosyjskimi miastami: Irkuckiem i Smoleńskiem, chociaż prezydent nie jest przekonany

Prezydent tłumaczy, że odpowiada na wezwanie Witalija Kliczki, mera Kijowa i przewodniczącego Związku Miast Ukrainy, który zaapelował do Związku Miast Polskich i innych samorządowych organizacji samorządowych, aby w geście solidarności z Ukraińcami zrywały lub zawieszały współpracę z rosyjskimi miastami i gminami.

Po słowach prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i jego deklaracji o przerwaniu - a nie zerwaniu - współpracy, widać, że nie jest on do końca przekonany do tego kroku.