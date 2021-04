Częstochowa. Rower miejski ruszy z opóźnieniem. System prawdopodobnie zacznie działać na początku maja 2021 roku

Dąbrowa Górnicza. Wycinają las wokół Pustyni Błędowskiej? To przygotowania do budowy nowego szlaku. Ma być gotowy na początku 2022 roku

Najpóźniej na początku 2022 roku roku turyści z aglomeracji śląsko-dąbrowskiej będą mogli dotrzeć na Pustynię Błędowską nową trasą, powstającą w ramach wartego kilka milionów złotych projektu "Wrota do Pustyni Błędowskiej". To wspólna inicjatywa nadleśnictw Siewierz i Olkusz. Widać już efekty pierwszych prac. Te nieco zaniepokoiły turystów, którzy ostatnio wybrali się w tamte rejony, bowiem z pozoru wygląda to na regularną wycinkę lasu.