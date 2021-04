Częstochowa. Wojewoda skierował do Rady Miasta pismo. Chce wyjaśnienia w sprawie Jacka Krawczyka

Czy Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Częstochowie sprawuje swój mandat radnego z naruszeniem ustawy samorządowej? Wojewoda śląski ma w tej wątpliwości, dlatego zwrócił się do przewodniczącego Rady, Zbigniewa Niesmacznego i wyjaśnienie sprawy, jednocześnie przypominając, że w przypadku niezgodności z przepisami, to na radzie miasta ciąży obowiązek wygaszenia mandatu radnemu.

- W stosunku do radnego Jacka Krawczyka Wojewoda Śląski zwrócił się do Rady Miasta Częstochowa - jako do organu na tym etapie postępowania właściwego w sprawie - o zbadanie, czy doszło do naruszenia przez Radnego 24f ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z prawem, to na radzie ciąży obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, w sytuacji gdy przyczyną wygaśnięcia mandatu jest naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności (art. 383 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy) - informuje Alina Kucharzewska, rzeczniczka prasowa wojewody śląskiego.