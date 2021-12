Czy Łukasz Podolski pobije rekord w Górniku Zabrze? Ile goli strzelał wcześniej?

Swoją pierwszą bramkę dla Górnika Zabrze Łukasz Podolski strzelił w dziesiątym występie. Smakowała wyjątkowo, bo ofiarą byłego mistrza świata padł bramkarz Legii Warszawa, a ekipa Jana Urbana pokonała mistrzów Polski po meczu, który na długo zapadnie w pamięci kibiców.

- Wiem, że kiedy się strzela bramkę, kamień z serca spada, człowiek czuje się lepiej i ma więcej chęci do treningu i gry - komentował trener Jan Urban. To właśnie szkoleniowiec namawiał Podolskiego do egoizmu.

- Ma niesamowite uderzenie z lewej nogi, pokazuje to na zajęciach, ale w meczu szuka innych rozwiązań. Chciałbym, żeby częściej sam strzelał - apelował trener i zawodnik go posłuchał.

W starciu z Legią po pięknym uderzeniu trafił w poprzeczkę, ale w kolejnym występie, z Górnikiem Łęczna, przymierzył już idealnie.

- Patrząc na liczby Łukasza Podolskiego widać, że nie strzela wielu goli w sezonie - podkreślił trener Urban.