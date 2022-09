Dąbrowa Górnicza. Dużo nowości w bibliotece. Płatności kartą, dłuższe godziny otwarcia i zniesienie opłaty ewidencyjnej

Już teraz w Bibliotece Głównej i dwunastu filiach pojawiły się terminale płatnicze, dzięki którym regulowanie wszelkich płatności stanie się o wiele bardziej przystępne. Będąc przy płatnościach: od nowego roku zostanie zniesiona roczna opłata ewidencyjna. Od tej pory czytelnicy będą ponosić koszt jedynie wyrobienia pierwszej karty bibliotecznej lub w przypadku np. jej zgubienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników literatury biblioteka poszerzyła także swoją ofertę. Dzięki współpracy z Biblioteką Śląską uzyskany został dostęp do baz ebooków w serwisach Legimi, IBUK Libra i Empik Go. Wydłużone zostaną również godziny otwarcia Biblioteki Głównej. Teraz będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 20, w soboty w godz. 10 - 20. Strzemieszycka Filia nr 8 od teraz zaprasza natomiast w piątki i soboty w godz. 10 - 20.