Dąbrowa Górnicza. Startuje trzecia edycja budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać od 11 maja OPRAC.: Piotr Sobierajski

Tak prezentował się tuż po zakończeniu prac nowy Park Podlesie. To właśnie ten projekt został wybrany do realizacji przez mieszkańców w 2019 roku

We wtorek 11 maja rozpoczyna się nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Dąbrowy Górniczej. Wartość przedsięwzięć wykonanych w jego ramach może sięgnąć 4,7 miliona zł, a o tym, co to będzie, we wrześniu tego roku zdecydują mieszkańcy. Warto więc zastanowić się, co najbardziej potrzebne jest dziś naszemu miastu.