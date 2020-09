Debiutancki album Viki Gabor "Getaway (Into My Imagnation)" jest już dostępny. W dniu premiery laureatka Eurowizji Junior wystąpi w Opolu

Jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, a jej debiutancki album należy do najbardziej wyczekiwanych krążków popowych 2020 roku. "Getaway (Into My Imagnation)" to tytuł pierwszego krążka Viki Gabor, którego premierę świętuje w piątek, 4 września. Tego samego dnia, młoda wokalistka wystąpi na opolskim festiwalu, w koncercie "Od Opola do Opola". Viki zaprezentuje swój przebój "Superhero", który w ubiegłym roku dał jej zwycięstwo w Eurowizji Junior.