Diler z Katowic zatrzymany. W mieszkaniu miał ponad 60 kg narkotyków! 27-latkowi grozi 10 lat więzienia

60 kilogramów samej marihuany, niespełna 4 kilogramy amfetaminy, ponad 100 gramów kokainy oraz 9 litrów wodnego roztworu amfetaminy zabezpieczyli w mieszkaniu 27-latka z Katowic chorzowscy policjanci. Ich wartość miała sięgać nawet 7 milionów złotych. Mężczyzna został zatrzymany przed niespełna rokiem. We wrześniu 2020 roku 27-letni katowiczanin wpadł we własnym mieszkaniu.

Podczas prowadzonych działań policjanci zauważyli, jak mężczyzna podjeżdża na osiedle i udaje się do mieszkania. W momencie, kiedy stał na klatce schodowej i starał się otworzyć drzwi do swojego mieszkania został zatrzymany przez policję.

W mieszkaniu oraz przynależącej do niej piwnicy mundurowi znaleźli ponad 60 kilogramów narkotyków, a także woreczki foliowe przeznaczone do ich pakowania i narzędzia służące do porcjowania.

Po trwającym blisko rok śledztwie, mężczyźnie przedstawiono zarzuty. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu oskarżyła katowiczanina o posiadanie znacznych ilości narkotyków, w celu wprowadzenia do obrotu. Dodatkowo, mężczyźnie zarzuca się także inne przestępstwo.