Dni Goczałkowic wracają po rocznej przerwie. Tegoroczna odsłona przybrała nieco odmienioną formę

Dni Goczałkowic 2021

Po rocznej przerwie ponownie odbędą się Dni Goczałkowic. W tym roku w nieco odmienionej formie, będzie kameralnie i rodzinnie. Gmina stawia na wydarzenia plenerowe. Ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia zrezygnowano z dużych koncertów i wydarzeń, na które w ubiegłych latach uczęszczało wiele gości.

- W tym roku postawiliśmy na wydarzenia plenerowe, co pozwoli nam na rozproszenie osób, które do nas przyjadą - mówi Paweł Komraus, odpowiedzialny za promocję w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój. - Na przykład, rozpoczęcie gry terenowej podzieliliśmy na parę "startów", co zagwarantuje, że wszyscy uczestnicy nie spotkają się w jednym miejscu - dodaje.