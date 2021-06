Dni Otwarte Zespołu Tańca i Pieśni "Śląsk" w Koszęcinie PROGRAM Na początek zorganizowano trening nordic walking i fantastyczny koncert Bartłomiej Romanek

Od piątku do niedzieli (25-27 czerwca) w Koszęcinie odbywają się Dni Otwarte Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. To niezwykła okazja do poznania historii i twórczości jednego z najważniejszych ośrodków kultury na Śląsku. Ale do Koszęcina powinny się również wybrać te osoby, które twórczość Śląska znają znakomicie, bo przygotowano wiele atrakcji.