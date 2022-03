Do szpitali w Łucku na Ukrainie trafią artykuły medyczne o wartości 200 tys. zł. Zakupiła je i zorganizowała transport Fundacja ZARYS

W obliczu zbrojnej agresji Rosji wobec Ukrainy, Fundacja ZARYS sfinansowała dostawę środków medycznych dla mieszkańców pogrążonego w wojnie kraju. TIR, wypełniony towarem, zawiera 27 palet z artykułami o wartości bliskiej 200 tysięcy zł. Jak twierdzą członkowie fundacji, to właśnie rosyjska inwazja na Ukrainę skłoniła ZARYS International Group – jej założyciela – do aktywności, która wykracza poza regularne strategie biznesowe. Jest to pierwsza akcja zorganizowana przez Fundację ZARYS wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy.