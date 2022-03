Dwa autobusy z Jaworzna dotarły już do Lwowa. Wypełniono je darami od mieszkańców

Od wielu dni, na terenie Jaworzna prowadzono zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy. Mieszkańcy Jaworzna chętnie przynosili najpotrzebniejsze rzeczy. Do takich zalicza się przede wszystkim lekarstwa, żywność o długim terminie ważności, czy ubrania. W ciągu ostatnich tygodni zebrano tego aż 3 tony! Wszystko udało się załadować do autobusów, które są już na miejsce, w Lwowie.

- Do autobusów załadowano 11 palet produktów ważących aż 3 tony. To najpotrzebniejsze rzeczy, które mieszkańcy Jaworzna przynosili do Miejskiego Punktu Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla Ukrainy zlokalizowanego w hali MCKiS w Os. Stałym. Autobusy bezpiecznie dotarły już do celu - informuje prezydent.