Dwie wieże w Katowicach mają już 104 metry. To inwestycja Global Office Park. Cavatina skończy biurowce w 2022. Jest nowy najemca, Hyland

Global Office Park w Katowicach przepięknie błyszczy w świetle zachodzącego słońca na zdjęciach fotoreporterki DZ Marzeny Bugały. I ma powody: dwie wieże osiągnęły już swoją docelową wysokość, zawieszono wiechę, szklane panele pokrywają coraz większą część elewacji. Ponad połowa powierzchni jest wynajęta. Najnowszy najemca to Hyland, amerykański inwestor z branży IT, dostarczający nowoczesne oprogramowanie do zarządzania treścią. Zajmie aż dwa piętra GOP i 2,6 tys. mkw w jednej wieży. Na razie urzęduje w niższym, sześciopiętrowym budynku, który powstał jako pierwszy. Hyland to kolejny najemca Global Office Park. Na koniec 2020 Cavatina podpisała umowę z ING Tech Poland. Zajmie 16,6 tys. mkw.

