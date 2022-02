Dworzec PKP w Żorach czeka na podróżnych. Tych jednak brakuje. W dniu otwarcia dworzec świecił pustkami

Poczekalnia wyremontowanego dworca PKP w Żorach czeka na podróżnych. Tych jednak brakuje. W dniu otwarcia dworzec świecił pustkami

Poczekalnię odwiedzili na kilka minut przed przyjazdem pociągu, a gdy ten wjechał na peron ruszyli w podróż. Ci jednak, którzy z różnych względów dworzec odwiedzili, zdążyli wyrazić swoje pozytywne opinie co do jego metamorfozy.

Podróżni szli prosto na peron

Informacja o udostępnieniu podróżnym poczekalni dworca była podawana przez miasto, między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale wygląda na to, że nie dotarła do wszystkich. Część podróżnych, być może ze względu na długie opóźnienie w oddaniu poczekalni - prezydent Waldemar Socha w końcówce września mówił, że nastąpi to w ciągu kilku dni, tymczasem trwało to kilka miesięcy - zamiast z niej skorzystać, omijając ją udała się prosto na peron.