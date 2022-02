Horoskop na marzec 2022. Przepowiednie wróżki Jasminy dla wszystkich znaków zodiaku Wróżka Jasmina

Horoskop na marzec 2022. Wróżka Jasmina już wie, jak upłynie nam miesiąc. Koniunkcja patrona Baranów Marsa z posępnym Plutonem, do której dojdzie 3 marca, zapowiada liczne konflikty. Bykom nie będzie łatwo w marcu, jak zresztą wielu znakom Zodiaku, gdy 3 marca ważne planety symbolizujące uczucia i energię, czyli patronka Byków Wenus i wojowniczy Mars, znajdą się w koniunkcji do złowrogiego Plutona. Konfliktów wtedy nie zabraknie... Zobacz horoskop dla każdego znaku zodiaku.

Horoskop na marzec 2022. Wróżka Jasmina przepowiada, co nas czeka w najbliższych dniach. Koniunkcja Marsa z Plutonem to oczywisty konflikt, czego odzwierciedlenie widzimy dzisiaj głównie na Ukrainie. Horoskop miesięczny wskazuje, że jednak koniec marca powinien sprzyjać wszystkim znakom zodiaku. Pomoże koniunkcja Wenus z rozsądnym Saturnem. Saturn ostudzi egzaltację i przywoła ludzkość do rozsądku.