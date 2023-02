Dzieci trenowały z hokeistami GKS Tychy na Stadionie Zimowym ZDJĘCIA

Dzieci trenowały z hokeistami GKS Tychy na Stadionie Zimowym

Prowadzona przez tyski klub akcja "Z klasą na Zimowy" miała pomóc w tym sezonie w zapełnieniu trybun tyskiego lodowiska. Na mecze GKS regularnie chodziło około 400 dzieci, którzy wspierali tyszan podczas domowych pojedynków zbierając przy okazji pieczątki. Ci, którzy uzbierali ich najwięcej zostali zaproszeni na trening ze szkoleniowcem i zawodnikami tyskiej drużyny rywalizującej o medale w Polskiej Hokej Lidze.

- Dzieci, które uzbierały 14-16 pieczątek, a więc były obecne na tylu właśnie domowych spotkaniach GKS, zostały zaproszone na trening z naszymi hokeistami. Tych dzieci było ponad 150, więc zdecydowaliśmy się podzielić je na kilka grup. W poniedziałkowych zajęciach wzięło udział 40 dziewczynek i chłopców, którzy trenują na co dzień w MOSM Tychy, co pozwoliło na prowadzenie na lodzie zajęć dostosowanych do ich wyższych od rówieśników umiejętności hokejowych - powiedział Krzysztof Trzosek, rzecznik tyskiego klubu.