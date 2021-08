Dzieci włamały się do mieszkania w Węgierskiej Górce. Najmłodsze ma 12 lat

Dzieci włamały się do mieszkania w Węgierskiej Górce

Informację o włamaniu do jednego z mieszkań w Węgierskiej Górce miejscowi policjanci otrzymali w niedzielę 29 sierpnia tuż przed północą. Mundurowych zaalarmowała osoba, która usłyszała hałas oraz widziała osoby uciekające z posesji.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i potwierdzili, że doszło do włamania. Jak wynikało z ich ustaleń, ktoś przystawił drabinę do balkonu, a następnie przez drzwi dostał się do środka mieszkania, skąd skradł sprzęt elektroniczny o wartości około 2,3 tys. zł.