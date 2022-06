Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 47 w Katowicach. Dzień integracji z ukraińskimi dziećmi uczącymi się w tej szkole

- Sytuacja często stawia nas przed wyzwaniami, z którymi musimy się mierzyć. Dzieci trafiły do nas w różnej kondycji psychicznej. Jesteśmy w stanie we własnym zakresie, z pomocą rady pedagogicznej i rodziców, rozwiązać wszelkie problemy materialne. Niestety, kwestie związane ze spustoszeniem, jakie w głowach niektórych dzieci uczyniła wojna, będą wymagały dłuższego procesu przystosowawczego. Dla nich organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jesteśmy szkołą integracyjną od ponad 20 lat. Nasze dzieci nauczone są wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Dzięki temu one się wręcz cieszą, że mogą okazać swoją sympatię i wsparcie ukraińskim kolegom - mówi Małgorzata Papierniak, dyrektor Zespołu Szkół nr 47 w Katowicach.