Dzień Wiosny w ZS 1 w Tychach. Świętowanie z nowo przyjętymi uczniami ukraińskimi. ZDJĘCIA

- Witam nowych uczniów z Ukrainy. Chciałam was powitać po ukraińsku, ale dowiedziałam się, że "witam was serdecznie w naszej szkole" po ukraińsku brzmi tak samo jak po polsku, więc witam was serdecznie. Cieszę się, że będziecie się z nami uczyć języka polskiego - powiedziała dyrektor Grażyna Jurek.