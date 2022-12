Dziewczyny w męskim świecie, czyli co wiemy o piłce nożnej kobiet w Polsce?

Piłka nożna kobiet w Polsce i na Śląsku

W I lidze zawodniczki ze śląskich klubów również dobrze sobie radzą . Kolejno drugie, trzecie i czwarte miejsce tabeli należy do Rekordu Bielsko-Biała, Skry Częstochowa i SWD Wodzisław Śląski.

Obecnie w całym kraju gra ok. 30 tysięcy piłkarek. Mamy główną reprezentację A oraz reprezentacje U19, U17, U15, a także. Futsalu. Dodatkowo drużyny seniorek rywalizują w Ekstralidze, I, II, III i IV lidze oraz w Pucharze Polski. Ekstraliga ma nawet dwa akcenty z naszego podwórka – to Czarni Sosnowiec oraz GKS Katowice. Sosnowieckie piłkarki plasują się w połowie stawki. Zajmują 6. miejsce na 12 drużyn i mają na koncie 14 punktów zdobytych w 11 meczach. Z kolei GKS Katowice, z 30 punktami po 11 meczach, jest w tym momencie liderem tabeli.

Popularność kobiecej piłki nożnej rośnie

Choć piłka nożna kobiet pozostaje nie tylko w cieniu swojej męskiej „siostry”, ale również innych kobiecych dziedzin sportu (choćby kobiecej siatkówki), to faktem jest, że w ostatnich latach zyskuje na swojej medialności. Telewizja Polska od 2021 do 2025 roku zobowiązała się transmitować wszystkie mecze towarzyskie reprezentacji Polski kobiet, a także eliminacje do mistrzostw świata w 2023 roku i mistrzostw Europy 2025.