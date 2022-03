Dziś nie ma prądu w wielu miastach woj. śląskiego. Tauron informuje o wyłączeniach. Sprawdź miejsca i godziny wyłączeń energii elektrycznej

Podajemy informacje o wyłączeniach prądu w woj. śląskim. Tauron Dystrybucja podaje aktualną listę miejsc bez energii elektrycznej. Wyłączenia prądu są spowodowane niezbędną konserwacją czy naprawą sieci. Na liście mamy najważniejsze miasta oraz powiaty w regionie i konkretne adresy, gdzie nie będzie prądu. ZABRZE2022-03-1408:00-13:00planowaneZabrze: Jana Kowalczyka, od 2 do 20, Szpitalna od 7 do 9.2022-03-1508:00-14:00planowaneZabrze: Jerzego Wyciska, 7, 10.2022-03-1608:00-12:00planowaneGliwice: Chorzowska, 147, 156J, Zabrze: Knurowska, od 2 do 45 i od 3 do 27.2022-03-1808:00-12:00planowaneGliwice: Władysława Stanisława Reymonta, 39, Cmentarna, Zabrze: Gierałtowicka, od 2 do 4, Knurowska od 61 do 63, Myśliwska od 1 do 35 i od 2 do 28, Wolności od 59 do 63.

