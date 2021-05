Elektrociepłownia Szombierki siedzibą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Pojawił się pomysł, aby zabytek kupić i zagospodarować

Czechowice-Dziedzice. Koniec Pomnika Braterstwa Broni. Potężny dźwig ściągnął go z cokołu. To decyzja wojewody

Pomnik Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach został zdemontowany w poniedziałek 26 kwietnia – potężny dźwig ściągnął go z cokołu, by monument zniknął z centrum miasta i został przewieziony na teren Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej. To efekt decyzji wojewody śląskiego, który zobowiązał burmistrza Czechowic-Dziedzic do usunięcia pomnika zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną.