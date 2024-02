Elektryczne autobusy w powiecie pszczyńskim i wiele korzystnych nowości dla pasażerów

- Od stycznia w rozkładach nie mamy w ogóle kursów szkolnych, a co za tym idzie w okresie ferii, wakacji i świąt nie ma luk w rozkładzie, autobusy kursują bez przerw od poniedziałku do piątku. Uruchomiliśmy dodatkowy poranny kurs o godz. 5.20 z Pszczyny do Żor oraz wieczorny z Żor do Pszczyny o godz. 20.15. Do tego dwa kursy rano i dwa po południu zjeżdżają na ul. Piaskową i zabierają pasażerów z tamtej części Suszca. Z kolei na linii pawłowickiej wprowadziliśmy dodatkowy kurs poranny o godz. 8.00 z Pszczyny do Pawłowic oraz 8.50 z Pawłowic do Pszczyny - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński. I dodaje, że nie zmieniają się ceny biletów. Pozostają na poziomie z 2017 roku.