Memy o małżeństwie to spojrzenie na związek dwojga ludzi z przymrużeniem oka. Zobacz zabawne grafiki, traktujące temat z dystansem!

Memy o małżeństwie to spojrzenie na związek dwojga ludzi z przymrużeniem oka. Te zabawne grafiki traktują temat z wielkim dystansem, przez co wywołują uśmiech na niejednej twarzy. Ogólnie wszelkie obrazki z humorem, jakie można znaleźć w internecie odnoszą się do rozmaitych aspektów rzeczywistości, wobec czego są one bardzo urozmaicone – zarówno pod kątem motywów jak też form przekazywania konkretnych myśli. Nawiązują zatem do kwestii kulturowych, społecznych, politycznych czy obyczajowych. W tym przypadku twórcy memów wzięli pod lupę małżonków. Nie dla tego, aby skrytykować formę ich związku, ale zwrócić uwagę na utożsamiane z nim ludzkie postawy i sposoby zachowania. Te bowiem kojarzą się nieraz wyłącznie ze stereotypami, które nie odnajdują odzwierciedlenia w życiu codziennym. Są jednak zabawne oraz stają się bardzo często tematem rozmaitych skeczów kabaretowych bądź innych form o charakterze satyrycznym. Warto dodać, że grafiki idealnie wpisują się w Światowy Dzień Małżeństwa, przypadający 11 lutego. Zobacz memy i uśmiechnij się!