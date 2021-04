Eltrox Włókniarz Częstochowa - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 49:41. Częstochowianie się przełamali mimo słabego występu Kacpra Woryny

Zwycięstwo nie przyszło jednak częstochowianom łatwo. Falubaz Zielona Góra, który przed rozpoczęciem sezonu był wskazywany jako jeden z kandydatów do spadku, przyjechał do Częstochowy z wiarą w zwycięstwo. Trener Piotr Żyto wraz z podopiecznymi wygrał na Olsztyńskiej przed rokiem. Teraz również miał atuty w postaci Patryka Dudka, Piotra Protasiewicza i Mateja Zagara, którzy zawsze dobrze czuli się na częstochowskim torze. Poza tym w dobrej formie od początku sezonu jest Australijczyk Max Fricke.

To co los zabrał Włókniarzowi w 13. biegu, oddał w kolejny wyścigu. Na starcie defekt motocykla zanotował Zagar, co wykorzystali Duńczycy. Madsen pognał do mety po zwycięstwo, a Jeppesen ograł na dystansie Protasiewicza, zapewniając Włókniarzowi zwycięstwo w całym meczu.

W ostatnim biegu wygrał Bartosz Smektała, który zanotował najlepszy występ w barwach Włókniarza. Pogromcę w tym wyścigu znalazł Fredrik Lindgren, który wygrał wcześniej cztery biegi, imponując szybkością. W finałowej potyczce nie zdołał jednak wyprzedzić Fricke'a.

Mecz z Falubazem wlał trochę nadziei w serca częstochowskich kibiców. Do formy wracają Smektała i Lindgren, a nieźle spisują się Duńczycy, chociaż oni muszą jeszcze popracować, jeśli Włókniarz ma powalczyć o play-off. Madsen słabo startuje, a Jeppesen zanotował w jednym meczu aż dwa defekty, co jak na PGE Ekstraligę jest wynikiem zawstydzającym. Dobrze spisują się juniorzy Włókniarza.