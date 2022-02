Emerytury pomostowe - Rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy

Do tej pory by wnioskować o emeryturę pomostową trzeba było najpierw całkowicie zrezygnować z pracy. Jednak ZUS bardzo często odmawiał świadczenia, a warunki, które trzeba było spełnić były wygórowane i nie do spełnienia. Prowadziło to do sytuacji, w których ludzie zostawali bez pracy i bez prawa do emerytury pomostowej.