Energylandia w Zatorze otwarta! Największy rodzinny park rozrywki w Polsce otwiera swe bramy w piątek, 21 maja

Niezależnie od wieku czy preferencji wszyscy znajdą swoje miejsce i sposób na rozrywkę. Od najbardziej popularnych atrakcji, po strefy relaksacyjne i familijne, aż do obiektów dostosowanych do potrzeb i bezpieczeństwa najmłodszych.

Energylandia w Zatorze to jedna z najbardziej popularnych miejscówek na mapie Polski.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Energylandię obowiązuje utrzymanie maksymalnie. 50 proc. przepustowości. Natomiast z tego względu, że czas otwarcia określa się tak zwanym sezonem niskim, wejście do parku nie wymaga rezerwacji.

Inauguracja nowego sezonu to również plany wprowadzenia zupełnie nowych atrakcji, takich jak szósta strefa Aquatlantis.

- Ważność wszystkich biletów elektronicznych zakupionych na sezon 2021 zostaje przedłużona do 31 października 2021 roku. Dotyczy to także wszystkich biletów zakupionych w ramach przedsprzedaży. Przedłużamy również ważność biletów elektronicznych i prezentowych z sezonu 2020, których pierwotna ważność była przedłużona do 25 czerwca 2021. Jeśli chodzi o ważność biletów rocznych, na dziś przedłużamy je o 72 dni zgodnie z planowanym kalendarzem 2021 - podkreślają organizatorzy.

Bilety w promocji, w ramach przedsprzedaży można kupić do 20 maja.

Najtańszy, ulgowy dla dzieci do 140 cm i dla seniorów powyżej 65 roku życia - kosztuje 79 zł (cena poza promocją to 89 zł),

natomiast za normalny bilet (dla osób powyżej 140 cm) zapłacimy 119 zł (poza promocją kosztuje 139 zł).

Są też bilety dwudniowe:

dla dzieci do 140 cm i dla seniorów powyżej 65 roku życia (139 zł w promocji i 159 zł poza promocją)

dla osób od 140 cm (209 zł w promocji i 249 zł poza promocją).