Ergonomiczna kuchnia w stylowym wydaniu. Modułowe meble Qubik od Salonów Agata

Aby korzystanie z kuchni było wygodne i przyjemne, pomieszczenie to musi odpowiadać indywidualnemu poczuciu estetyki i wizualnie spełniać oczekiwania domowników. Najważniejsze jednak, by było funkcjonalne i ergonomiczne, a więc dostosowane do potrzeb każdego użytkownika.

Priorytet? Funkcjonalność i wygoda

Aranżując kuchnię ważne jest ustalenie kluczowych miejsc, w których powinny znaleźć się poszczególne meble i urządzenia. Warto pomyśleć o rozmieszczeniu ich według zasady tzw. trójkąta roboczego, która zakłada podzielenie kuchni na trzy strefy: zapasów (lodówka), zmywania (zlewozmywak) i gotowania/ pieczenia (płyta kuchenna). Wszystkie meble i urządzenia zaliczające się do danej kategorii, powinny znajdować się w konkretnej strefie, a te z kolei powinny być odpowiednio zaplanowane.