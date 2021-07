Euro 2020: Ołeksandr Zinczenko z reprezentacji Ukrainy oddał swoją nagrodę pieniężną. Poruszający gest piłkarza RTY

Karina Trojok

Euro 2020 zakończyło się dla reprezentacji Ukrainy, która doszła aż do ćwierćfinału. To ogromny sukces oraz pieniądze dla zawodników reprezentacji. Jeden z piłkarzy - Ołeksandr Zinczenko - zdecydował się jednak oddać swoją nagrodę pieniężną za turniej. Co z nią zrobił?